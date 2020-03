Ce matin je me suis réveillé tôt après avoir fait des rêves de boulot où, comme d’habitude, rien ne fonctionnait correctement.

Comme depuis plusieurs jours j’ai commencé par le rituel température. Un petit 36.9° ce matin.

J’ai ensuite pris connaissance des infos.

27 nouveaux décès lors des dernières 24 heures selon le Directeur général de la santé Jérôme Salomon (déclaration du 17 mars au soir)

Sinon, beaucoup de bruits sur les déclarations d’Agnès Buzyn, ex ministre de la Santé, qui essaie de faire croire qu’elle savait dés janvier que que cela serait terrible. Je trouve cela pathétique. Soit elle savait réellement et dans ce cas c’est à ce moment là qu’elle aurait du le dire … et ses propos de l’époque ne vont pas dans ce sens et pourquoi est-elle allé se perdre dans une campagne électorale qu’elle juge maintenant comme une mascarade.

Sur la mascarade, je suis d’accord, mais pourquoi ne l’a-t-elle pas dit plus tôt ? Et si je ne suis pas allé voter pour la première fois de ma vie, c’est bien parce que je considérais que maintenir ces élection était une forme d’acharnement pathétique face au risque de contamination.

Sur la gestion de la crise, je suis beaucoup plus circonspect car la politique c’est avant tout l’art du possible. Et dans ce combat avec le virus, le système D ou les méthodes AGILE comme on les appelle maintenant ne seront pas suffisantes. Ceux qui sont au pouvoir actuellement sont tributaires d’une situation mise en place sur une durée longue.